Украинская певица Ольга Полякова может подать на телеканал "Суспильне" в суд.

Об этом сообщает продюсер и менеджер певицы Михаил Ясинский в Facebook.

Полякова хочет участвовать в национальном отборе на Евровидение и просит изменить правило, запрещающее ей это делать. Ей запретили участвовать в этом конкурсе из-за визита в РФ в 2015 году. Тогда она была ведущей премии RU TV и вышла на сцену в кокошнике с силуэтом трезубца.

Канал "Суспильне" отказал артистке в изменении правил, заявив, что это невозможно сделать после начала отборочного конкурса. Тогда, как сообщил Ясинский, команда певицы обратилась в Европейский вещательный союз. По его словам, в письмах к организации команда Поляковой указала, что если "Суспильне" не изменит правила нацотбора, то "неизбежный судебный иск и процесс могут привести к еще большим скандалам".

Правила нацотбора запрещают участие артистам, которые ездили в Россию и на захваченные территории Украины после 15 марта 2014 года, а также в Беларусь после 24 февраля 2022 года.

