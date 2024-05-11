Израильскую певицу Эден Голан, которая представляет страну на Евровидении, внесли на скандальный украинский сайт "Миротворец".

Ей "вменяется" въезд в Крым через территорию РФ и участие в российских мероприятиях на полуострове.

Как уже рассказывала "Страна", в 2016 году Голан, жившая тогда в Москве, выступала на конкурсе "Новая волна" в Крыму. Также появлялось видео с ее выступлением на телешоу "Голос России".

Накануне бойкот против певицы начался в Европе, но уже по другому поводу – в знак протеста против действий Израиля в Газе.

Часть слушателей в зале пыталась освистать Голан во время выступления. Бельгийское ТВ прервало трансляцию ее выступления во втором полуфинале, пустив на чёрном экране надпись с осуждением военной операции в секторе Газа. А в центре шведского города Мальмё, где проходит конкурс, состоялась акция за отстранение израильтянки от участия в программе.

Также мы сообщали, что после скандального номера про Скадовск артистов "Квартала 95" внесли на "Миротворец".

В сценке комики изобразили девушку, которая переехала из оккупированного РФ Скадовска на Закарпатье. По сюжету она пытается говорить на украинском языке, но допускает ошибки и не может вспомнить произношение даже элементарных слов.