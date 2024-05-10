Из-за боевых действий Тель-Авива в секторе Газа в Европе начались акции протеста против участия израильской представительницы Эден Голан в конкурсе "Евровидение".

Об этом пишет телеграм-канал "BILD на русском".

Часть слушателей в зале пыталась освистать её во время выступления. А в центре шведского города Мальмё, где проходит конкурс, состоялась акция за отстранение израильтянки от участия в программе.

Вчера Бельгийское ТВ прервало трансляцию ее выступления во втором полуфинале, пустив на чёрном экране надпись: "Это профсоюзная акция. Мы осуждаем нарушения прав человека государством Израиль. Государство Израиль также нарушает свободу прессы. Поэтому мы ненадолго прерываем трансляцию. Перемирие сейчас. Остановите геноцид".

К слову, Эден Голан имеет украинские корни по материнской линии, но почти всю жизнь прожила в Москве. Мать певицы Ольга – украинка по происхождению.

В 2016 году Голан выступала на конкурсе "Новая волна" в аннексированном Крыму дуэтом с российской певицей Нюшей.

В 2022 году, после масштабного вторжения РФ в Украину, Эден Голан вместе с семьёй переехала в Израиль.

Ранее "Страна" рассказывала, что Грета Тунберг вышла на протест против участия Израиля в "Евровидении".

Так же мы сообщали, что еще до старта конкурса экоактивистка даже пропустила акцию в защиту климата, чтобы обвинить Израиль в геноциде.