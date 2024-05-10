Нынешняя финалистка Евровидения от Израиля Эден Голан шесть лет назад была начинающей российской певицей.

В сети появилось видео с ее выступлением на телешоу "Голос России".

Ранее мы писали, что Голан имеет украинские корни по материнской линии, но прожила почти всю жизнь в Москве.

В 2016 году Голан выступала на конкурсе "Новая волна" в аннексированном Крыму дуэтом с российской певицей Нюшей.

В 2022 году, после масштабного вторжения РФ в Украину, Эден Голан вместе с семьёй переехала в Израиль.

Как сообщалось, из-за боевых действий Тель-Авива в секторе Газа в Европе начались акции протеста против участия Эден Голан в конкурсе "Евровидение". Часть слушателей в зале пыталась освистать её во время выступления. А в центре шведского города Мальмё, где проходит конкурс, состоялась акция за отстранение израильтянки от участия в программе.

Ранее "Страна" рассказывала, что Грета Тунберг вышла на протест против участия Израиля в "Евровидении".

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