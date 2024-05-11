Певец из Нидерландов Йост Кляйн дисквалифицирован и отстранен от участия в Евровидении-2024. Сотрудница съемочной группы "Евровидения", обвинила его в "насильственном поведении" и "незаконных угрозах".

Об этом сообщает официальный сайт Евровидения.

"Шведская полиция расследует жалобу женщины-участницы съемочной группы после инцидента после его выступления в полуфинале вечером в четверг. Пока идет судебный процесс, было бы нецелесообразно, чтобы он продолжал участвовать в конкурсе", - заявили организаторы Евровидения.

Ранее стало известно, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кляйн выступал в Питере и сотрудничал с российскими артистами, а в марте 2022 года выпустил трек, в котором выражал любовь к России.

Также сообщалось, что в Европе бойкотируют израильскую участницу "Евровидения" из-за войны в секторе Газа. Часть слушателей в зале пыталась освистать её во время выступления. А в центре шведского города Мальмё, где проходит конкурс, состоялась акция за отстранение израильтянки от участия в программе.

Напомним, украинский дуэт Alyona Alyona & Jerry Heil вышел в финал Евровидения в Швеции. Посмотреть шоу можно на телеканале "Суспільне Культура" и на Ютуб-канале "Евровидение Украина".