США за последние 24 часа перебросили на Ближний Восток свыше 50 истребителей F-35, F-22 и F-16.

Об этом пишет американский новостной вёб-портал Axios со ссылкой на источник среди американских чиновников.

Тем временем журнал Forbes подтверждает ранее появившиеся в СМИ сообщения, что авианосец CVN 78 Gerald Ford покинул Карибы и направляется на Ближний Восток.

Напомним, Иран заявил о прогрессе после сегодняшних переговоров с США.

На переговорах представители Тегерана предложили временно приостановить свою ядерную программу, переместить часть запасов обогащённого урана за пределы страны.

Ранее в Reuters писали, что Пентагон готовится к военной операции против Ирана.

В отличие от атаки лета прошлого года, в этот раз под удары могут попасть не только ядерные объекты, но и государственные структуры исламской республики. Иранские военные в свою очередь заявляли, что в случае атаки готовы нанести ответные удары по американским базам в регионе. Эксперты также предупреждают, что такой сценарий повышает риск масштабной эскалации на Ближнем Востоке.