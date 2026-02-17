Вашингтон не разрешил производство ракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на территории Европы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Верховный главнокомандующий сообщил, что всем украинским дипломатам и министру обороны Михаилу Фёдорову дано указание о необходимости "быть максимально активными в контексте обеспечения результата" в поставках ракет для обеспечения защиты неба Украины.

Также, по словам Зеленского, Киев планирует отдельно поднимать вопрос того, что Европа нуждается в производстве собственных ракет для ПВО. Зеленский обратил внимание, что европейские страны уже расширяют военные производства, но скорость такой работы недостаточна. Отдельного внимания заслуживают объёмы возможного производства.

"Украина ещё годы назад говорила об этом с Америкой, в частности, о необходимости создать в Европе достаточные производства ракет, в частности для Patriot. Были обещания лицензий, но Америка на это в конце концов не пошла. Хотя мы предлагали производство и в Украине, и совместное с партнёрами по НАТО в регионе – с Румынией, Польшей и т.д." – добавил он.

Ранее Зеленский предупредил украинцев о подготовке РФ новых ударов по энергетике.

Война в Украине продолжается 1455-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 17 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В понедельник сообщалось о продвижении армии РФ в районе Покровска и Мирнограда, а также западнее, возле Удачного и Новониколаевки. Военный эксперт прокомментировал информацию о наступательных действиях ВСУ в Запорожской области – по его словам, контратаки украинских сил не являются полноценным контрнаступлением, а направлены на препятствование продвижению противника.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.