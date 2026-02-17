Соединенные Штаты готовы вернуться к ядерным испытаниям "на равной основе", если к ним вернутся Россия и Китай.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.

"Но это не означает возвращения к атмосферным испытаниям уровня Ivy Mike с многомегатонными взрывами, как предполагают некоторые сторонники контроля над вооружениями", — добавил он.

При этом он отметил, что нет информации о договоренностях между США и Россией о продлении действия договора об ограничении вооружений.

Кроме того, по его словам, президент Дональд Трамп предлагает Китаю начать переговоры, чтобы предотвратить гонку ядерных вооружений и считает, что к переговорам об ограничениях на ядерные арсеналы должны присоединиться все ядерные страны мира.

"После истечения срока действия Нового Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений… США предлагают провести многосторонние переговоры по стратегической стабильности для обеспечения контроля над вооружениями в будущем", - указал он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Штаты намерены вести переговоры о новом Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) "с позиции силы".

При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США будут обсуждать с РФ перспективы выработки договора на смену ДСНВ без временных соглашений.