В Украине за сутки подтвердились почти 12 000 зараженных короанвирусом. Фото: Facebook

Общее количество зараженных на коронавирус в Украине за прошедшие сутки выросло на 11 809 человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, за последние сутки:

  • Госпитализировали – 2 692 больных;
  • Летальных случаев – 203;
  • Выздоровели от коронавируса – 3 469 украинцев.
  • Известно, что среди новых случаев заражения есть 1 104 ребенка и 235 медработников.

Всего с момента пандемии в Украине:

  • Заболели – 2 447 222 человека;
  • Выздоровели – 2 261 924;
  • Летальных случаев – 56 649.

В лидеры по суточному приросту выбились Харьковская (1159), Львовская (1102) и Днепропетровская (965) области.

А по уровню выздоровевших украинцев – Харьковская (340), Ровенская (320) и Херсонская (297) области.

 В Украине за сутки заболели коронавирусом почти 12 000 человек. Скриншот6 Минздрав

Напомним, за день до этого уровень зараженных в Украине отличался минимально - 30 сентября подтвердились 11 757 случаев заболевания. Тогда болезнь подтвердилась у 1 054 детей и 242 медиков.

Ранее мы публиковали материал "Красный октябрь. Когда Украина выйдет из желтой зоны карантина и где введут локдаун".

Также мы сообщали, что глава комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий прогнозирует в Украине новый локдаун из-за ситуации с ежедневным приростом больных коронавирусом.

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