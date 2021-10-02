Рост продолжается. В Украине количество зараженных ковидом за сутки подбирается к 12 тысячам
Общее количество зараженных на коронавирус в Украине за прошедшие сутки выросло на 11 809 человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, за последние сутки:
- Госпитализировали – 2 692 больных;
- Летальных случаев – 203;
- Выздоровели от коронавируса – 3 469 украинцев.
- Известно, что среди новых случаев заражения есть 1 104 ребенка и 235 медработников.
Всего с момента пандемии в Украине:
- Заболели – 2 447 222 человека;
- Выздоровели – 2 261 924;
- Летальных случаев – 56 649.
В лидеры по суточному приросту выбились Харьковская (1159), Львовская (1102) и Днепропетровская (965) области.
А по уровню выздоровевших украинцев – Харьковская (340), Ровенская (320) и Херсонская (297) области.
Напомним, за день до этого уровень зараженных в Украине отличался минимально - 30 сентября подтвердились 11 757 случаев заболевания. Тогда болезнь подтвердилась у 1 054 детей и 242 медиков.
Ранее мы публиковали материал "Красный октябрь. Когда Украина выйдет из желтой зоны карантина и где введут локдаун".
Также мы сообщали, что глава комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий прогнозирует в Украине новый локдаун из-за ситуации с ежедневным приростом больных коронавирусом.