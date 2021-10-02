Общее количество зараженных на коронавирус в Украине за прошедшие сутки выросло на 11 809 человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, за последние сутки:

Госпитализировали – 2 692 больных;

Летальных случаев – 203;

Выздоровели от коронавируса – 3 469 украинцев.

Известно, что среди новых случаев заражения есть 1 104 ребенка и 235 медработников.

Всего с момента пандемии в Украине:

Заболели – 2 447 222 человека;

Выздоровели – 2 261 924;

Летальных случаев – 56 649.

В лидеры по суточному приросту выбились Харьковская (1159), Львовская (1102) и Днепропетровская (965) области.

А по уровню выздоровевших украинцев – Харьковская (340), Ровенская (320) и Херсонская (297) области.

Напомним, за день до этого уровень зараженных в Украине отличался минимально - 30 сентября подтвердились 11 757 случаев заболевания. Тогда болезнь подтвердилась у 1 054 детей и 242 медиков.

Ранее мы публиковали материал "Красный октябрь. Когда Украина выйдет из желтой зоны карантина и где введут локдаун".

Также мы сообщали, что глава комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий прогнозирует в Украине новый локдаун из-за ситуации с ежедневным приростом больных коронавирусом.