Запасы энергоресурсов в России неограниченны и носят планетарный характер. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия увеличивает поставки в Европу даже в сложных условиях.

"Только один "Газпром" - свыше 500 миллиардов кубических метров газа. И добыча растет. И будет расти дальше, потому что запасы только одного "Газпрома" свыше 35 триллионов кубических метров газа. И вообще, если так посмотреть, глобально, то запасы России носят неограниченный, планетарный характер. И мы увеличиваем поставки в Европу даже в сложных для нас самих сегодняшних условиях", - сказал Путин выступая на "Российской энергетической неделе".

По словам российского лидера, "Газпром" увеличил поставки в Европу на 10% .

"И мы готовы делать это и дальше... Не было ни одного случая, чтобы наши компании отказались выполнять запросные позиции наших партнеров по увеличению поставок", - напомнил Путин.

Он также напомнил о том, что поставки американского СПГ "уплыли" из Европы в Азию, когда сложилась соответствующая ценовая конъюнктура.

"Мы увеличиваем, а партнеры из других стран, в том числе США, уменьшают поставки в Европу", - добавил Путин.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин пообещал до конца года удивить мир рекордными поставками российского газа.

Также мы сообщали, что причиной падения цен на газ в Европе стало обещание Путина удовлетворить спрос.