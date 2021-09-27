На выездном совещании "Слуг народа" в Трускавце, которое запланировано на 1-3 октября, могут рассмотреть смену глав нескольких парламентских комитетов. По данным источников, речь идет о главе комитета по вопросам образования науки и инноваций Сергее Бабаке, а также главе комитета по вопросам экономического развития Дмитрии Наталухе, которых относят к орбите Разумкова. Также лишиться своих должностей могут глава бюджетного комитета Юрий Аристов и главе комитета по вопросам организации государственной власти Андрей Клочко.

Об этом пишет в понедельник, 27 сентября, "Зеркало недели".

Кадровый вопрос будет реализован в случае отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Однако пока не понятно когда произойдет отставка действующего главы парламента, хотя, по данным источников, накануне в кабинете президента Владимира Зеленского с участием главы ОПУ Андрея Ермака, его зама Кирилла Тимошенко и других лиц из ближайшего окружения главы государства обсуждали возможные сценарии.

"Банковая отдает себе отчет в том, что снять Разумкова можно только после масштабной кампании по дискредитации, которая уже, собственно, началась. Но окончательное решение вчера принято не было. Вопрос еще и в том, когда и кем менять Разумкова. Не факт, что спикером станет Стефанчук (первый вице-спикер парламента - Ред.). Президент ищет на эту роль не только надежное, но и удачное пиар-лицо", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что Дмитрий Разумков выздоровел от коронавируса. В понедельник он вернется к работе.

Также мы сообщали, что спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что не планирует уходить в отставку.