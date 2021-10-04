Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не собирается инициировать импичмент президента Украины Владимира Зеленского, вокруг которого разгорелся офшорный скандал.

Об этом спикер парламента сказал во время общения с журналистами в понедельник, 4 октября.

"Я не планирую собирать подписи за импичмент президента", - заявил Разумков.

Напомним, 3 октября в YouTube вышел фильм-расследование про офшоры президента Украины Владимира Зеленского. В нем рассказывается о том, как глава государства выстроил успешный бизнес и спрятал доходы в офшорах, а также о его связи со скандальным украинским олигархом Игорем Коломойским.

В Офисе президента заявили, что руководство страны пока не будет реагировать на скандал с офшорами президента.

Также "Страна" разбиралась, как новый офшорный скандал ударит по президенту и его окружению. Помимо компаний, которые Зеленский и его семья декларировали официально, в офшорах, как оказалось, действуют и менее публичные фирмы. С которых окружение президента - и не исключено, что и он сам - продолжают получать теневые доходы.