Вчера, 3 октября, главной политической новостью стала публикация расследования журналистов из 117 стран об офшорах мировой элиты. В одном ряду с монархами владеющими офшорными компаниями оказался и президент Украины Владимир Зеленский.

"Страна" спросила у политологов, как новый офшорный скандал "Досье Пандоры" ударит по Зеленскому и его окружению.

Руслан Бортник, директор Украинского института политики

"Скандал безусловно ударит по имиджу Зеленского и его окружения. В первую очередь это произойдет за рубежом. Они станут токсинными для зарубежных партнеров, Зеленский и его команда будут восприниматься как группа коррупционеров во главе с президентом.

Также считаю, что скандал с офшорами Зеленского, это часть большой информационной компании в отношении президента, в которой участвуют западные партнеры. А само наличие информации про офшоры Зеленского означает, что запад не смотрит на него как на партнера и долгоиграющую политическую фигуру".

Константин Бондаренко, политолог

"Команда президента сейчас попытается сделать все чтобы нейтрализовать негативную информацию связанную с офшорным скандалом.

Президент сейчас будет создавать эффектные информационные поводы. К примеру отставка спикера парламента Дмитрия Разумкова, война с Кличко, возможно - новое обострение на Донбассе или эскалация темы угрозы со стороны России. То есть, пойдут по проверенному пути. Параллельно эти процессам начнутся торги с "соросятами".

У меня нет сомнения, что за сливом информации про офшорные компании Зеленского стоят именно транснационалы. Они в последнее время начали терять влияние на ряд ключевых направлений - пример: Нафтогаз, УЗ. В зависимости от исхода этих переговоров станет понятно, будет ли скандал усугубляться.

В этих условиях Зеленский как раз и может запустить закон об олигархах и начать преследование олигархов, чтобы доказать: "а вот я - не такой!". Поэтому слив информации "Пандоры" и само расследование - это также и попытка подтолкнуть Зеленского к войне с олигархами (опять же - в интересах транснационалов)", - считает эксперт.



Михаил Погребинский, политолог, глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии

"Не удивлён, что у президента Владимира Зеленского обнаружили офшорные компании. Зеленский - это молодой олигарх, который не вызывает доверия. Это аморальный человек, который сначала офшоры открывает, а потом идет цветы в Бабий Яр возлагает.

Думал, что хуже президента чем Петр Порошенко тяжело было придумать, а вот нет, Зеленский превзошло Порошенко, он более аморален чем пятый президент Украины.

Зеленский работает с олигархами, он опирается на этих олигархов. Без олигархов Зеленский будет пешкой в глазах запада. Он будет имитировать борьбу с олигархами для запада, но они ему нужны как опора и поддержка перед тем же западом который с ним не считается".

Ранее "Страна" в материале "Ящик Пандоры для Зеленского№ выяснила как новый офшорный скандал ударит по президенту и его окружению.