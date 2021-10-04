Зе-офшоры - одна из центральных тем в мировых СМИ, где всплывшие материалы по Зеленскому явно выделяют среди всех остальных фигурантов списка.

Западные медиа акцентируют на трагикомичности ситуации - президент, который якобы борется в олигархами, как оказалось, сам тот еще олигарх.

"Похож на предшественников"

"Владимир Зеленский, выступающий против олигархов и политиков, скрывающих богатства в офшорах, не раскрыл свои связи с фирмой на Британских Виргинских островах. Более того, он передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу, который сейчас работает его советником", - пишет Guardian, издевательски взяв в кавычки слово "антиолигархический" применимо к Зеленскому.

В соцсетях уже шутят, не объявили ли Guardian в Украине "инструментом кремлевской пропаганды" - это издание дало самую полную картину по Зе-офшорам среди мировых СМИ.

Как пишет Guardian, Зеленский и его партнеры по телекомпании "Квартал 95" (нынешний первый помощник Сергей Шефир, старший брат Шефира Борис, глава СБУ Иван Баканов, а также режиссёр и продюсер Андрей Яковлев) якобы имели сеть офшорных фирм как минимум с 2012 года, когда компания начала регулярно выпускать контент для телеканалов, принадлежащих бизнесмену Игорю Коломойскому.

Зеленский пришёл во власть с обещанием очистить страну от олигархов, указывает издание.

"Однако "Досье Пандоры" Международного консорциума журналистов-расследователей и переданные Guardian в рамках глобального расследования данные показывают, что Зеленский очень похож на своих предшественников", - говорится в статье.

Французская RFI вышла с заголовком "Уловки" Владимира Зеленского". Медиа сразу же делает акцент на обещаниях Зе бороться с олигархами, на которых он и въехал во власть.

"В 2019 году Владимир Зеленский был избран, сыграв в сериале "Слуга народа" неподкупного президента, борющегося против олигархов. Но на основе Pandora Papers журналисты доказали, что в течение многих лет Зеленский и его друзья из его аудиовизуальной продюсерской компании "Квартал 95" прятали свои состояния в дюжине подставных компаний на Кипре, в Белизе и других странах. Расследование показывает, что более 40 миллионов долларов, уплаченных олигархом Игорем Коломойским, боссом телеканала, которому Зеленский продавал свои программы, ускользнули от украинских налоговых органов", - пишет RFI.

Публикации в мировых СМИ о Зе-офшорах. Коллаж журналиста Надежды Сасс. Источник: facebook.com/nadiiasass

За пределами Украины, особенно в Лондоне, в богатых кварталах, бизнес-партнеры Зеленского приобрели элитные квартиры. Среди них его первый помощник Сергей Шефир, машина которого недавно попала в перестрелку, а также Иван Баканов, который сейчас возглавляет спецслужбы страны, продолжает издание.

"Демонетизация" Зе

RFI напоминает о недавно принятом с подачи Зеленского законе по борьбе с олигархами.

"Но с этими разоблачениями о его финансовой ловкости рук его политическая заслуга теперь рискует быть демонетизированной", - заключает издание.

"Актер и политик Владимир Зеленский, действующий президент Украины, владел акциями компании Maltex Multicapital Corp, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Согласно Pandora Papers, целью этого юридического лица было владение акциями компаний по производству и прокату фильмов. В марте 2019 года, за месяц до победы на выборах, Зеленский передал свои акции Сергею Шефиру, близкому другу и деловому партнеру, который впоследствии стал одним из его главных политических советников в Киеве. Ни министр, ни его советники не ответили на запросы о комментариях", - добавляет испанская El Pais.

Испанская Mundo замечает, что репутации Зеленского угрожает не только досье Пандоры



"Обнародование данных о предполагаемом использовании президентом Украины Владимиром Зеленским офшорных счетов и его связях с олигархом Игорем Коломойским повлияет на его репутацию гораздо меньше, чем взлет тарифов на газ и электроэнергию. Люди обеспокоены этим. тарифы, и им плевать на Коломойского и Зеленского. Война, тарифы, резкое падение уровня жизни - вот что беспокоит граждан Украины", - прогнозирует издание.

"Радио Свобода" также раскрывает секретные материалы о Зеленском, сообщая, что "президент Украины и его ближайшее окружение были бенефициарами сети офшорных компаний, в том числе тех, которые владели дорогой недвижимостью в Лондоне".

Зеленский и его партнеры по телевизионной продюсерской компании "Квартал 95" создали сеть офшорных фирм как минимум с 2012 года. Среди прочего, сотрудники Зеленского использовали офшорные фирмы для покупки трех первоклассных объектов недвижимости в центре британской столицы.

"Документы также показывают, что незадолго до своего избрания в 2019 году на волне общественного недовольства политическим классом страны Зеленский передал свою долю в секретной офшорной компании своему деловому партнеру, который впоследствии стал его главным помощником президента. Вскоре была заключена договоренность, которая позволила офшорной фирме продолжать выплачивать дивиденды компании, которая теперь принадлежит жене Зеленского. Представитель Зеленского от комментариев отказался", - раскрывает подробности Зе-офшоров "Радио Свобода".

"Коррупция и гражданская война в Украине"

"Pandora Papers, Владимир Зеленский президент Украины. Анонимные компании по продаже фильмов и сериалов", - с таким заголовком вышла итальянская L'Espresso.

Западному читателю, незнакомому с Зеленским, также напоминают, что он бывший комик, пришедший к власти с помощью сериала "Слуга народа". Кстати, постмайданные события в Украине издание "по-зрадницьки" называет "гражданской войной".

"Владимир Зеленский является президентом Украины с мая 2019 года. Бывший комик, он вошел в политику, воспользовавшись успехом телевизионной программы, в которой он играл роль президента, и основал партию с тем же названием, что и шоу «Слуга народа". Он победил на выборах в апреле 2019 года, пообещав положить конец коррупции, которая десятилетиями преследовала страну, раздираемую и истощенную гражданской войной, которая привела к российской аннексии Крыма", - пишет L'Espresso.