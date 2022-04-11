Оппозиционный российский политик Илья Пономарев утверждает, что в России задержан экс-помощник президента Путина Владислав Сурков, который до начала 2020 года курировал Украину и "ЛДНР".

Об этом Пономарев написал в соцсетях.

"Вы будете смеяться, но российские z-источники сообщили нам об аресте Владислава Суркова. Он находится под домашним арестом, сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года", - говорится в сообщении оппозиционера.

Каких-либо подтверждений этой информации пока нет.

Напомним, еще в июне прошлого года Сурков заявил, что "мир устал от Украины", и предложил "вернуть ее силой".

Ранее мы писали, что Сурков написал статью о том, каким он видит будущее.

Также "Страна" сообщала, что Сурков сравнил Путина с императором Октавианом.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.