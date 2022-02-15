Бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков написал новую статью, в которой он размышляет о геополитике, "Брестском мире" и будущих войнах.

Статья под названием "Туманное будущее похабного мира" опубликована в журнале "Актуальные комментарии".

"В те далекие времена, когда геополитика еще надеялась стать наукой, она успела придать некоторым банальностям почти академический блеск, что позволяет до сих пор использовать их как для создания идеологических конструкций, так и для военно-стратегических гаданий", - пишет Сурков.

По его мнению, одна из этих "банальностей" гласит, что ландшафт определяет характер государств. Вторая банальность, по мнению бывшего помощника Путина, заключается в том, что размер территории имеет значение, а контроль пространства — основа выживания.

"Теперь часто слышно, что это архаическое представление о политике. Что борьбу за земли, моря и небеса больше вести не стоит, потому что... непонятно, впрочем, почему. Скорее всего, потому что лень и страшно", - считает Сурков.

Далее Сурков пишет, что в феврале 1918 года состоялось историческое, и отчасти истерическое, заседание ЦК партии большевиков.

"На нем было утверждено решение о заключении мира с Германией. Этот мир, известный как Брестский, заранее получил в оппозиционной прессе (таковая тогда еще имелась) дополнительное и более четкое название — похабный.

И действительно, мир получился прямо оскорбительный. По его условиям Россия отказывалась от огромных прежде принадлежавших ей территорий Прибалтики, Белоруссии, Украины. Западная граница откатилась далеко на восток, задвинув страну в пределы допетровских, можно даже сказать, доромановских времен. Похабнее некуда", - считает Сурков.

По его словам, если сравнить современную карту европейской части России с картой, утвержденной Брестским миром, то вряд ли найдется много отличий.

"Поразительно, но западная граница нынешней России почти буквально совпадает с той линией ограничения, на которую в 1918 г. малодушно согласились большевики после предъявления германского ультиматума.

Получается, Россия спустя много лет была вновь оттеснена обратно в границы "похабного мира". Не проиграв войны. Не заболев революцией. Какой-то смешной перестройки, какой-то мутной гласности хватило, чтобы лоскутная советская империя расползлась по швам. Значит, фатальная уязвимость была встроена в систему", - пишет Сурков.

По его прогнозам, в будущем ожидается "много геополитики".

"И что дальше? Точно — не тишина. Впереди много геополитики. Практической и прикладной. И даже, возможно, контактной.

Как же иначе, если тесно и скучно, и неловко...и немыслимо оставаться России в границах похабного мира.

Мы за мир. Разумеется. Но не за похабный. За правильный", - подытожил Сурков.

Ранее Сурков написал статью о том, каким он видит будущее.

Также сообщалось, что Сурков сравнил Путина с императором Октавианом.