Задержанный Виктор Медведчук останется народным депутатом, как минимум, до окончания суда над ним.

Как заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона, лишить его мандата могут только после обвинительного приговора суда.

"В соответствии с Конституцией, 81-я статья определяет семь аргументов для лишения лица депутатского мандата... Мы знаем, что по поводу господина Медведчука ведётся уголовное производство. И как только мы получим решение суда, которое вступило в законную силу - это является основанием, чтобы лишить его депутатского мандата". – объяснил Стефанчук.

Напомним, жена задержанного вчера Виктора Медведчука Оксана Марченко призвала Зеленского освободить своего мужа.

Ранее мы писали, что Зеленский предложил обменять задержанного СБУ Медведчука на пленных. На это в Кремле дали понять, что не готовы к такому обмену.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.