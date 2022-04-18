Украинский производитель мягких игрушек фабрика "Копица" стала производить патриотические игрушки.

На прилавках магазинов и на сайте нежинского производства появились коты-военные, подушки с Арестовичем и игрушки в форме "Джавелинов" и "Байрактаров".

Фото: toys-kopitsa.com.ua

Фабрика опубликовала на сайте большую подборку мягких игрушек и подушек в разделе "Все будет Украина". На сайте продукция значится как новинка.

В списке можно найти клубнику в форме сердца, которая держит надпись "Я не паланица" за 122 грн, подушки с украинской символикой, городами-героями Черниговом, Мариуполем, Харьковом.

Есть даже подушка с рисунком Марии Примаченко, а также шутливые подушки с лицом Алексея Арестовича и надписью "Мой личный сорт валерьянки". Подобные подушки есть с Владимиром Зеленским и Виталием Кимом. Подобные подушки продаются на сайте за 243 грн.

Фото: toys-kopitsa.com.ua

Но больше всего пользователей соцсетей удивили не подушки и не коты-военные, а игрушка в форме ПТРК "Джавелин" и беспилотника "Байрактар". Свой беспилотник можно купить всего за 236 грн, а Джавелин - от 206 до 324 грн, в зависимости от размера.

Фото: toys-kopitsa.com.ua

Ранее мы писали, что в приложении трансформации "Дия" появилась игра - "єБайрактар". Там можно жечь вражеские танки.

Также мы рассказывали, что в Украине начался "милитаристский" тренд на имена для новорожденных детей. Так, новорожденного мальчика в Винницкой области назвали Яном Джевелином, а девочку в Киеве - Джавелиной.