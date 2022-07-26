Британская разведка не подтверждает сообщение России об уничтожении склада противокорабельных ракет "Гарпун" в результате удара по порту Одессы 24 июля.

Об этом речь идет в новой сводке разведки Британии, обнародованной в Twitter британского Минобороны.

В Британии делают вывод, что эти ракеты Москва рассматривает как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность ее Черноморского флота.

Ракеты значительно подорвали общий план вторжения, "поскольку Россия не может реально морским десантом захватить Одессу", сообщает разведка.

В минобороны Британии прогнозируют, что РФ будет и впредь уделять первоочередное внимание уничтожению противокорабельного потенциала Украины. Однако России сложно будет находить цель из-за устаревшей разведывательной информации и "плохого планирования".

Напомним, мы публиковали видео последствий удара по Одесскому порту.

Также "Страна" писала, что в МИД Украины назвали обстрел Одессы "плевком Путина" в лицо генсеку ООН и Эрдогану.

Война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, кого и почему поменяют в украинской власти в ближайшее время.