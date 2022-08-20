Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

Об этом пишет Минобороны Британии в Twitter.

На минувшей неделе произошли минимальные изменения вдоль линии фронта. На Донбассе после небольших наступлений с начала августа войска РФ подошли к окраинам города Бахмут, но еще не прорвались в населенный пункт.

Россия не предпринимала серьезных усилий для продвижения на запорожском или харьковском направлениях. На юго-западе ни украинские, ни российские войска не продвинулись вперед на херсонской линии фронта. "Однако все более частые взрывы в тылу российских войск, вероятно, создают нагрузку на российскую логистику и авиабазы на юге", - считают в Минобороны Британии.

Маловероятно, что ситуация изменится на следующей неделе. Российские силы на данный момент, вероятно, готовы только к ограниченным локальным атакам, редко с участием более чем роты войск.

Напомним, по данным британской разведки, РФ проиграла информационную войну в Украине и на Западе, но сохраняет позиции в мире.

По данным западной разведки, удар по базе в Крыму "вышиб половину боевой авиации РФ в Черном море".

Тем временем война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".