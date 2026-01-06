Экс-советник мэра Мариуполя призвал не платить пенсии украинцам на захваченных РФ территориях Донбасса
Бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко призвал Украину не платить пенсии тем, кто остался на захваченных территориях Донбасса.
Заявление Андрющенко опубликовали политические телеграм-каналы.
Пенсионеры этими деньгами "финансируют армию РФ", утверждает руководитель "Центра изучения оккупации". Он добавил, что в Мариуполе, Мелитополе и Бердянске жизнь не такая сложная, как в подконтрольных Украине городах, потому что там нет массированных обстрелов.
"Куда попадают эти деньги (украинские пенсионные выплаты - Ред.)? В российскую экономику, а 40% российского бюджета идет на расходы ВПК", - сказал Андрющенко.
Напомним, что украинские пенсионеры на захваченных территориях и за границей должны были до конца прошлого года пройти верификацию, чтобы сохранить выплаты.
Также мы писали, что в мае 2025 года изменились правила получения пенсий украинцами, живущими на оккупированных территориях и выехавшими за границу.
