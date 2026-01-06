Бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко призвал Украину не платить пенсии тем, кто остался на захваченных территориях Донбасса.

Заявление Андрющенко опубликовали политические телеграм-каналы.

Пенсионеры этими деньгами "финансируют армию РФ", утверждает руководитель "Центра изучения оккупации". Он добавил, что в Мариуполе, Мелитополе и Бердянске жизнь не такая сложная, как в подконтрольных Украине городах, потому что там нет массированных обстрелов.

"Куда попадают эти деньги (украинские пенсионные выплаты - Ред.)? В российскую экономику, а 40% российского бюджета идет на расходы ВПК", - сказал Андрющенко.

Напомним, что украинские пенсионеры на захваченных территориях и за границей должны были до конца прошлого года пройти верификацию, чтобы сохранить выплаты.

Также мы писали, что в мае 2025 года изменились правила получения пенсий украинцами, живущими на оккупированных территориях и выехавшими за границу.

