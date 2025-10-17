Более половины украинских пенсионеров получают пенсию ниже 5 тысяч гривен. В переводе на американские доллары это 120$.

Об этом говорится в информации Пенсионного фонда.

По информации, еще 29% имеют пенсию от 5 до 10 тысяч гривен, а 15% - более 10 тысяч.

Средняя пенсия в Украине, по состоянию на 1 октября 2025 года составляет 6 436 гривен, что около 155 долларов.

При этом самая высокая средняя пенсия в Киеве - 8 848 грн, самая низкая - в Тернопольской области - 4 996 грн.

Ранее мы писали, что пенсионный фонд Украины (ПФУ) добавил возможность онлайн-записи на видеоидентификацию, которую пенсионеры, проживающие на оккупированных территориях или за границей, должны пройти до 31 декабря 2025 года. Это необходимо для сохранения выплат.

Также мы писали, что в мае изменились правила получения пенсий украинцами, живущими на оккупированных территориях и выехавшими за границу.

Война в Украине идет 1332-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями пятницы, 17 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг украинские войска оттеснили россиян на Добропольском выступе в районе Нового Шахового и Кучерова Яра, что следует из сообщения Deep State. А вот к югу от Покровска российские войска захватили село Новопавловка. Также 16 октября был нанесен ракетный удар по учебному центру ВСУ в Кировоградской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.