Суд избрал меру пресечения бывшему нападающему футбольного клуба "Колос" Даниилу Колеснику по делу о драке с сотрудником ТЦК. 24-летнего спортсмена отправили под ночной домашний арест.

Об этом сообщает адвокатское объединение Barristers, которое защищает форварда.

"Наш клиент уважительно относится к решению суда и подтверждает намерение действовать исключительно в рамках определенных законом процедур. Даниил Колесник отмечает, что его позиция остается неизменной: он глубоко уважает Вооруженные силы Украины и всех, кто защищает государство. Произошедшие события он объективно воспринимал как создававшие реальную угрозу его жизни и здоровью, а также безопасности его знакомого, в связи с чем действовал в целях самозащиты. В то же время наш клиент готов к открытому сотрудничеству со следствием и уже обратился с заявлением о причинении ему телесных повреждений. Он будет настаивать на полном, беспристрастном и справедливом установлении всех обстоятельств происшествия", - сказано в публикации.

На опубликованной адвокатами фотографии у молодого человека отчетливо виден синяк под глазом.

Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором 24-летний игрок "Колоса" бьёт сотрудника территориального центра комплектования. После резонанса в СМИ Колесника уволили из команды.

Вчера полиция открыла уголовное производство в связи с дракой и задержала Колесника.