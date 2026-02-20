В Днепре двоим служащим ТЦК сообщили о подозрении в применили силы и распылении слезоточивого газа к водителю маршрутного автобуса.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, публикуя кадры инцидента.

В местном ТЦК заявили, что газовый баллончик использовали не его служащие, а военнообязанный, которого они вытаскивали из маршрутки.

Паблики пишут, что военкомы распылили газовый баллончик в салон автобуса, чтобы вынудить мужчину выйти.

Ранее Суд отправил в СИЗО двух военкомов, подозреваемых в убийстве мужчины в Днепре.

Война в Украине продолжается 1458-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 20 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State заявил о продвижении украинских войск в Днепропетровской области. В свою очередь армия РФ вторые сутки сохраняет продвижение в районе Константиновки Донецкой области. Противник также занял новые позиции к северу от Мирнограда.

