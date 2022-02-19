В связи со обострившейся ситуацией на территории нашей страны в Запорожье с 16 февраля военнослужащие 9-го полка Национальной гвардии Украины (НГУ) совместно с сотрудниками Нацполиции приняли под усиленную охрану Днепровскую ГЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии в субботу, 19 февраля.

"Для обеспечения надежной защиты важного объекта критической инфраструктуры задействована военная техника и кинологи со служебными собаками. Нацгвардейцы и полицейские несут службу круглосуточно. Основной задачей является недопущение проведения каких-либо провокационных или диверсионных действий, выявление подозрительных предметов, а также несанкционированное проникновение на территорию ГЭС", - говорится в сообщении.

Чтобы ситуация оставалась контролируемой, во время осуществления превентивных мероприятий, правоохранители проверяют транспортные средства и документы граждан.

Ранее мы писали о том, что глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил о том, что на фоне сложной геополитической ситуации в стране украинские атомные электростанции сейчас находятся под усиленной охраной Нацгвардии.

Также сообщалось, что сотрудники Национальной гвардии Украины из Первой президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко совместно с работниками Нацполиции взяли под усиленную охрану Киевскую ГЭС.