США будут обучать украинских военных обращению с американскими гаубицами, которые поступят в рамках нового пакета помощи Киеву. Также Вашингтон планирует тренировки для других видов вооружения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Пентагона.

"Мы добились определенного прогресса с точки зрения организации тренингов для украинцев. В ближайшие дни за пределами Украины будет налажена подготовка конкретно для гаубиц. Мы, естественно, рассматриваем также варианты для других систем", - сказал он.

Артиллерийские орудия наряду с бронетранспортерами, вертолетами, барражирующими боеприпасами и безэкипажными судами вошли в очередной пакет военной помощи на 800 миллионов долларов, утвержденный властями США на прошлой неделе.

Ранее США обучали на своей территории украинских военных обращению с барражирующими боеприпасами Switchblade.

Как писала "Страна", в рамках нового пакета военной помощи США передадут Украине вертолеты Ми-17, которые ранее предназначались афганскому правительству Гани, но их не успели доставить, потому что талибы это правительство свергли.

Также мы рассказывали о протесте, который Россия выразила Чехии из-за поставки в Украину тяжелого вооружения советского производства.