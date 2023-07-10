За прошедшую неделю, с 3 по 9 июля, ВСУ освободили более 14 квадратных километров украинской территории. При этом 10,2 квадратных километра были освобождены на юге страны, а на востоке - 4 квадратных километра.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

На востоке Украины площадь освобожденных территорий увеличилась на 4 квадратных километра благодаря улучшению оперативного положения и выравниванию линии фронта. Общая площадь освобожденных земель на востоке составляет 24 квадратных километра.

На юге в результате наступательных действий удалось продвинуться вглубь противника от линии украинской обороны, что привело к освобождению 10,2 квадратных километров территории. Общая площадь освобожденной земли на юге составляет 168,6 квадратных километров.

Также сообщается, что в течение прошлой недели противник нанес 39 ракетных и 334 авиаудара по Украине. На восточном направлении было зафиксировано 7184 обстрела, в ходе которых было использовано 343 402 артиллерийских и реактивных снаряда по позициям ВСУ.

На таврическом направлении за прошедшую неделю было зафиксировано 4 318 вражеских обстрелов. Украинские защитники нанесли более 79 ударов по районам сосредоточения противника, 8 ударов по пунктам управления, 17 ударов по станциям радиоэлектронной борьбы и 11 ударов по складам боеприпасов противника. Также были уничтожены 24 зенитно-ракетных комплекса врага и 39 из 67 иранских ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-131/136".

Напомним, в Минобороны сообщили, что в Бахмуте россияне оказались "в ловушке", ВСУ держат под огневым контролем входы и выходы в город.

Ранее Маляр сообщала, что ВСУ продвигаются на фронте, но украинцам об этом не сообщают.

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