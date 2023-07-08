Сегодня 500-й день с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. Заместитель министра обороны Анна Маляр назвала главные победы за 500 дней войны.

497 дней назад "мы разрушили ожидания "о Киеве за три дня" и миф о "второй армии мира"", написала Маляр.

462 дня назад освободили Киевскую область и север Украины, российские СМИ впервые заговорили о своем отступлении, как о "жесте доброй воли".

451 день назад был потоплен крейсер "Москва".

380 дней назад Украина получила от союзников первые Himars.

373 дня назад был освобожден остров Змеиный.

305 дней назад началось контрнаступление в Харьковской области, которое оказалось беспрецедентно быстрым, с поразившим весь мир каскадным обвалом обороны россиян.

273 дня назад был нанесен первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику.

239 дней назад был освобожден Херсон.

113 дней назад был выдан ордер на арест Путина в Гааге.

80 дней назад Украина получила от партнеров мощные средства ПВО - систему Patriot.

65 дней назад была впервые сбита российская "сверхзвуковую" ракета "Кинжал".

"Именно в этот момент наши воины в тяжелых боях освобождают оккупированные земли на востоке и юге Украины. Совсем скоро – начинаем обучение пилотов на F-16", - отметила замминистра обороны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на 500 дней войны записал видео с острова Змеиный. Недавно, 30 июня исполнился год с тех пор, как россияне ушли со Змеиного.

Война в Украине идет уже 500-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 8 июля 2023 года в своем онлайне.