Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу CNN , который на днях в Офисе президента обвинили в работе на Кремль.

В нем он выразил убеждённость, что Америка не повторит с Украиной судьбу Афганистана, откуда США вывели свои войска и оставили союзников без поддержки, и не будет "уходить из страны", а даже наоборот только усилит свое влияние и присутствие.

"Я не думаю, что мы можем сравнивать это - Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан", - сказал Зеленский в интервью.

Также он процитировал слова Байдена по стремлению Киева в НАТО: " Он сказал: Я думаю, что вы должны быть там (в НАТО - Ред.), но это зависит не только от меня", - сказал президент США Зеленскому в Вашингтоне, по словам президента Украины.

"Впрочем, реальные действия США, которые категорически избегают любой конкретики относительно вступления Украины в НАТО, мягко говоря, расходятся с теми словами, которые Зе приписал Байдену", - комментирует телеграм-канал "Политика страны" слова Зеленского.

Напомним, во время Ялтинской европейской стратегии украинские власти выставили европейцам и американцам ряд требований и претензий. Что это означает, подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, Зеленский заявил о возможности полномасштабной войны с Россией.