Сегодня, 20 сентября, политическая партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в народные депутаты в 184-м избирательном округе на промежуточных выборах в Верховную Раду губернатора Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря.

Об этом сообщает лидер фракции Александр Корниенко на брифинге после заседания политсовета "Слуги народа".

"Только что политсовет партии определился по кандидату в 184-округе. Сегодня последний день выдвижения кандидатов, я думаю завтра Сергей Козырь отправится в ЦИК с пакетом документов", - заявил Корниенко.

Выборы в округах №№184 в Херсонской области и 197 в Черкасской области проводятся из-за досрочных прекращений полномочий нардепов Игоря Колыхаева и Александра Скичко.

Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа после избрания городской главы Херсона, а Скичко - в связи с назначением главой Черкасской областной государственной администрации.

Избирательный процесс на обоих округах стартовал 1 сентября. Однако, выборы пройдут 31 октября текущего года. Поучаствовать в них смогут более 290 тыс. избирателей.

Голосование пройдет на 188 избирательных участках в Херсонской области и на 141 избирательном участке в Черкасской области.

Напомним, месяц назад мы рассказывали, что происходит на округах, где осенью пройдут промежуточные выборы в Раду.