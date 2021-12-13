Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев в ноябре-декабре получил уже почти 659 178 гривен зарплаты.

Об этом свидетельствует информация в его декларациях, обнародованных в Едином реестре.

2 ноября Гусев получил 265 643 грн зарплаты за работу в "Укроборонпроме", 22 ноября 160 432 грн, а 2 декабря - еще 233 103 грн.

То есть в ноябре гендиректор "Укроборонпрома" получил 426 075 грн, в начале декабря 233 103 грн, но в этом месяце будут еще выплаты.

Напомним, "Страна" писала о том, что гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Юрий Гусев получил за июль более 500 тысяч гривен зарплаты. Тогда ему выплачивали ее двумя частями: 20 июля Гусев подал декларацию о существенном изменении финансового положения, в которой он указал, что 16-го числа он получил 160 432 гривны зарплаты на основном месте работы. 6 августа он сообщил, что 2-го числа "Укроборонпром" выплатил ему еще 359 012 гривен.

Также мы сообщали о том, что гендиректор "Укроборонпрома" в апреле задекларировал 557 тысяч гривен зарплаты, и это больше, чем министр обороны Андрей Таран получил за весь прошлый год.

Кроме того, мы писали, что зарплата Юрия Витренко в "Нафтогазе" уменьшилась в 960 раз.