В должности заместителя генерального директора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и заместителя гендиректора по управлению активами государственного концерна "Укроборонпром", на которую он был назначен осенью 2019 года, Мустафа Найем заработал 6,753 миллионов гривен.

Об этом со ссылкой на Единый госреестр деклараций сообщают "Украинские новоасти".

Должность замгендиректора Найем занимал с 11 ноября 2019 года по 29 апреля 2021 года. За 2019 год бывший журналист и нардеп задекларировал 486 565 гривен зарплаты и других выплат от "Укроборонпрома". А за 2020 год он задекларировал 3 008 182 гривен зарплаты и других выплат от концерна.

С января по 24 апреля 2021 года Найем задекларировал 3 258 804 гривен зарплаты и других выплат от "Укроборонпрома".

Итого с ноября 2019 года по конец апреля 2021-го Найем задекларировал 6,753 миллионов гривен зарплаты.

Это более чем на полмиллиона больше, чем заработал в должности члена наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко. Последний задекларировал 6,076 миллионов гривен гонорара и других выплат.

Ранее "Страна" рассказывала, какую зарплату за месяц получал Наем в "Укроборонпроме".

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