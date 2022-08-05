Всем нациям нужно согласовать перемирие как минимум на 5 лет, это поможет "бороться с кризисом", считает президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Свою инициативу президент Мексики внес на пресс-конференции.

Он уточнил, что это в особенности касается боевых действий "между Россией и Украиной". Лопес Обрадор сказал, что можно было бы попросить США, Россию, Китай принять его предложение, а также представить его в ООН.

"Ни одно правительство в мире не может и не должно действовать безответственно", - отметил он.

Как писала "Страна", президент Мексики раскритиковал США за отправку миллиардов Украине и затягивание помощи Центральной Америке.

Также "Страна" писала о том, как украинские беженцы живут в Мексике в ожидании переезда в США.

Тем временем война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.