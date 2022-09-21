В Запорожской области назначенные россиянами "власти" собираются с октября ввести на КПП "Васильевка" пропускной режим.

Об этом сообщил в Telegram "глава ВГА" Запорожской области Евгений Балицкий.

Это единственный пункт пропуска, по которому гражданским лицам можно перейти линию фронта в Запорожской области.

По словам Балицкого, попасть на захваченные Россией территории можно будет только владельцам "спецпропусков".

"С 1 октября 2022 года все перемещения через КПП "Васильевка" проводятся исключительно по пропускам, которые оформляются по письменному заявлению", - заявил "глава ВГА".

Ранее мы писали, что в Украине изменили порядок выезда на оккупированные территории через Запорожскую область и публиковали новые правила.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".