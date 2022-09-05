Начал действовать новый порядок выезда из Запорожья на территории, которые контролирует РФ, сообщает Минреинтеграции.

В частности:

Выезд на временно оккупированную территорию (ВОТ) и перемещение грузов осуществляется в составе колонн через определенный КПП в Степногорске. Нужен пропуск комендатуры. Она действительна только в пределах Васильевского района.

Для перевозки гуманитарных грузов на ВОТ нужна справка от председателя территориальной громады.

В пункте пропуска комендатуры военнослужащие и правоохранители имеют право проводить осмотр лиц, вещей, транспортных средств, багажа и грузов.

Колонну для выезда на ВОТ формируют ежедневно на площадке в Запорожье (Ореховское шоссе, 36) с 07:00 до 17:00.

Колонны авто с территории комендатуры в Степногорск сопровождает Нацполиция. На маршруте не делают остановок.

Преимущество на включение в колонну в первую очередь отдается эвакуационному транспорту и грузовикам с гумпомощью. Для включения в нее того или иного транспорта требуется отдельное решение комендатуры.

Также напоминают, что запрещен выезд для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, и автобусов, оборудованных сидячими местами в количестве более 22 (кроме эвакуационного транспорта).

Как писала "Страна", 21 августа в автомобильной очереди из оккупированной Васильевки по направлению в Запорожье скончалась женщина. По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, таких случаев уже более десяти. Люди гибнут из-за нечеловеческих условий, созданных россиянами.

Напомним, в начале марта Васильевка, которая находится в 35 км от Запорожья, была оккупирована вооруженными силами РФ. Россия перебросила в город 30 старых танков и продолжает накапливать силы.

В середине августа оккупационные "власти" части Запорожской области призвали россиян захватить Никополь, Марганец и Токмаковку.

Тем временем война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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