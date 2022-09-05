Сегодня ночью, 5 сентября, в Запорожье слышали несколько взрывов. Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев заявил, что в городе этой ночью прилетов не было.

То, что слышали запорожцы - удары по соседним населенным пунктам.

"По предварительной информации, взрывы были вне города. В самом Запорожье прилетов не зафиксировано. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Также известно, что этой ночью от обстрелов пострадало одно из сел Запорожского региона. Там разрушены жилые дома.

Как писала "Страна", в Мелитополе и районах Запорожской области жители остались без электричества .

Также напомним, что Запорожская АЭС оказалась отрезана от всех внешних ЛЭП, работает только один реактор. Назначенные РФ "власти" Запорожской области заявили, что мощность работающих энергоблоков ЗАЭС снижена вдвое.

Тем временем война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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