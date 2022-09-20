Назначенный россиянами "глава военно-гражданской администрации Херсонской области" Владимир Сальдо помимо объявления о "референдуме" о присоединении к РФ заявил, что "считает необходимым создание и формирование на территории Херсонской области добровольческих батальонов для участия в "специальной военной операции" ВС РФ на территории Украины".

Об этом он написал у себя в телеграм-канале.

То есть, будут формировать подразделения из жителей Херсонской области.

Скорее всего, это же начнётся и в захваченной части Запорожской области. А в "ЛДНР" мобилизация и так проводится ещё с февраля.

Как писала "Страна", 19 сентября в оккупированном Херсоне заявили о возвращении "губернатора" Владимира Сальдо после месяца в больнице. Напомним, что больше месяца Сальдо находился на лечении в Москве после отравления.

Тем временем война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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