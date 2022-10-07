Российские войска в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью и окрестностям. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру и ближайшим окрестностям. Находитесь в укрытиях. Есть риск повторных обстрелов", - написал он.

Напомним, за прошедшие сутки полицейские зафиксировали девять ударов по территории Запорожья, а минувшей ночью россияне нанесли еще два удара дронами-камикадзе. Огневой атаке подверглась жилищная, гражданская и критическая инфраструктура центра города.

Число погибших в результате вчерашних ракетных ударов войск РФ по Запорожью достигло 12 человек.

Всего в течение вчерашних суток полицейские зарегистрировали около 30 сообщений о разрушениях в областном и районных центрах.

Тем временем война в Украине идет уже 226-й день. "Страна" следит за главными новостями 7 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 225-го дня войны с РФ. После освобождения Лимана ожидается наступление ВСУ на Сватово и Кременную в Луганской области, но пока на этих участках относительное затишье. Россияне атакуют на Бахмутском и Донецком направлении.

Вчера РФ ударила ракетами по Запорожью. Пострадали объекты инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. Сообщалось о трех погибших и 10 раненых. Также был ракетный удар по Хмельницкой области. Дроны атаковали Харьков.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.