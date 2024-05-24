Бразилия и Китай выступили за проведение мирной конференции для прекращения боевых действий в Украине с участием не только Киева, но и Москвы.

Об этом пишет Bloomberg.

В четверг состоялась встреча представителя Китая по иностранным делам Ван И и главного советника президента Бразилии Селсу Аморима, по итогам которой они опубликовали заявление с изложением "общего понимания" на пути к разрешению войны.

Это первый случай, когда Китай подписывает совместную декларацию с другой страной о войне, отмечает издание.

"Китай и Бразилия поддерживают проведение международной мирной конференции в подходящее время, признаваемую как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон, а также справедливым обсуждением всех мирных планов", – говорится в заявлении.

В нём также осуждается потенциальное использование оружия массового уничтожения.

Напомним, Китай не поедет на мирную конференцию в Швейцарии.

В свою очередь и президент Бразилии не будет участвовать в швейцарском саммите, поскольку там не будет России. Бразильская делегация на саммит приедет, но возглавлять ее президент не будет.

Также, по данным Bloomberg, президент США Байден скорее всего пропустит мирный саммит по Украине в Швейцарии.