Китай не примет участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии.

Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков на встрече с журналистами.

"Мы отмечаем взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису, в Пекине понимают истинные причины его возникновения. Мы ценим мудрую и взвешенную позицию наших китайских партнеров касательно неучастия Китая в организуемой в Швейцарии международной конференции, посвященной реализации "формулы мира Зеленского", - заявил он.

Также Ушаков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин "обстоятельно" обсудят Украину на встрече в формате "один на один" в Китае вечером 16 мая. Они "прогуляются по парку рядом с дворцом, попьют чай".

Затем, по его словам, состоится неформальный ужин, в котором примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров, новый министр обороны Андрей Белоусов и Сергей Шойгу, который перешел на должность секретаря Совета безопасности, а также китайские чиновники.

Напомним, Россия не приглашена на саммит по украинской "формуле мира" в Швейцарии.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Китай против проведения встреч, посвященных Украине, в которых не участвует Россия.