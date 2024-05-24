Президент США Байден скорее всего пропустит мирный саммит по Украине в Швейцарии.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Вице-президент Камала Харрис и "лидеры других стран также планируют пропустить встречу". Приедут канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Канады Джастин Трюдо, возможно, премьер Японии Фумио Кисида.

Это решение подчеркивает, что Байден продолжает переходить в режим предвыборной кампании. А также - "отражает более широкий пессимизм по поводу конференции", пишет издание.

Источники Bloomberg говорят, что цели начала мирного процесса на принципах Киева конференция не достигнет, а сосредоточится на узком наборе целей: ядерная безопасность, обмен пленными и т.п.

Россия подталкивает страны "глобального Юга" держаться подальше от конференции: глава Кремля Владимир Путин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и другие встретились и обзвонили лидеров десятков стран от Индии до крошечных Коморских Островов "с очевидной целью воспрепятствовать участию" в конференции.

Напомним, недавно в Белом доме заявили, что в планах президента США Джо Байдена пока нет участия в конференции по Украине, которая состоится летом в Швейцарии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что замысел швейцарского "саммита мира" заключается в том, чтобы выработать общую позицию стран по ключевым трем вопросам, которые выносят на обсуждение, а после этого проинформировать о результатах Россию. Эти три пункта - ядерная безопасность, безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращение украинских детей и обмен "всех на всех".

Между тем на днях канцлер Германии Олаф Шольц призвал не ждать особых прорывов на мирном саммите по Украине в Швейцарии. Но заявил, что он может привести к прямым переговорам Киева и Москвы.