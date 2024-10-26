Разбор завалов в Днепре, обстрел Константиновки и военные КНДР. Вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в субботу, 26 октября.
Главное из заявлений президента:
- Рассказал о разборе завалов в Днепре после российского удара (пятеро погибших), о прилете "Шахеда" в Киеве, в результате которого погибла 14-летняя девочка, а также об обстреле Константиновки Донецкой области, где пострадали четверо полицейских.
- Заявил, что "фактически Украина будет вынуждена воевать в Европе против Северной Кореи" в случае появления солдат КНДР на поле боя.
- Сообщил, что на следующей неделе готовятся "важные сигналы поддержки".
Напомним, по данным Bloomberg, в НАТО считают, что ограничены в ответах на отправку войск КНДР в Украину. Ответы могут включать усиление поддержки Украины и укрепление партнерских отношений в Индо-Тихоокеанском регионе.
Война в Украине идет уже 974-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 октября 2024 года в обновляемом онлайне.
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