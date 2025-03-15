Президент США Дональд Трамп опроверг информацию телеканала Sky News, согласно которой американский представитель Стив Уиткофф вынужден был ждать восемь часов аудиенции главы РФ Владимира Путина.

Соответствующее заявление было опубликовано на странице республиканца в его соцсети Truth Social.

"Фейковые новости, как обычно, снова за своё! Почему они не могут быть честными хотя бы раз? Вчера вечером я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил моего глубоко уважаемого посла и специального посланника Стива Уиткоффа ждать более девяти часов, тогда как на самом деле никакого ожидания не было вообще", – написал Трамп.

Затем глава США назвал британский телеканал "дегенератами".

"Единственная причина, по которой они придумали эту историю, – попытка унизить, потому что они больные дегенераты, которым пора начать правильно освещать новости. Именно поэтому они потеряли свои рейтинги, аудиторию и уважение", – добавил президент США.

Трамп также отметил, что переговоры с РФ относительно завершения войны в Украине "складываются очень хорошо".

"Другие встречи с представителями России действительно проходили и, конечно, заняли какое-то время, но они были очень продуктивными. После этого всё пошло быстро и эффективно, и, судя по всему, всё складывается, надеюсь, очень хорошо!" – добавил Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что из России идут "неплохие сигналы касательно перемирия",

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