Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф ждал восемь часов, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

По информации телеканала, Уиткофф ждал, пока закончатся переговоры Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Американец смог встретиться с главой Кремля только поздно вечером.

"В конце концов он (Путин - Ред.) уделил Уиткоффу личное время, когда уже стемнело, и все прошло за закрытыми дверями", - пишет издание.

Также в Sky News назвали необходимость ожидания встречи "классической демонстрацией силы" с российской стороны.

Напомним, президент США Дональд Трамп на военной базе Эндрюс заявил журналистам, что "из России идут неплохие сигналы касательно перемирия с Украиной".

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств "Большой семерки" в канадской провинции Квебек заявил, что вопросы обеспечения безопасности Украины в долгосрочной перспективе можно решать только в будущем, после того как вступит в силу прекращение огня.