"Классическая демонстрация силы". Спецпосланник Трампа восемь часов ждал встречи с Путиным - Sky News
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф ждал восемь часов, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает телеканал Sky News.
По информации телеканала, Уиткофф ждал, пока закончатся переговоры Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Американец смог встретиться с главой Кремля только поздно вечером.
"В конце концов он (Путин - Ред.) уделил Уиткоффу личное время, когда уже стемнело, и все прошло за закрытыми дверями", - пишет издание.
Также в Sky News назвали необходимость ожидания встречи "классической демонстрацией силы" с российской стороны.
Напомним, президент США Дональд Трамп на военной базе Эндрюс заявил журналистам, что "из России идут неплохие сигналы касательно перемирия с Украиной".
В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств "Большой семерки" в канадской провинции Квебек заявил, что вопросы обеспечения безопасности Украины в долгосрочной перспективе можно решать только в будущем, после того как вступит в силу прекращение огня.