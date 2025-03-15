Дипломатическому представителю Южно-Африканской Республики Ибрагиму Расулу запретили въезд на территорию Америки.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в соцсети Х.

"Послу Южной Африки больше не рады в нашей великой стране. Ибрагим Расул – одержимый расовыми вопросами политик, который ненавидит Америку и её президента. Нам не о чём с ним говорить, поэтому он объявлен персоной нон грата", – сообщает Рубио.

В своей публикации госсекретарь сослался на статью издания Breibart, где упоминалось, что Расул, выступая в африканском Йоханнесбурге, назвал американского лидера Дональда Трампа лидером "глобального движения за белое превосходство".

Напомним, ближайший соратник Трампа глава DOGE Илон Маск заявил, что Starlink не доступен на территории ЮАР, потому он "не чёрный".

Ранее Дональд Трамп ввёл санкции против ЮАР за расовую дискриминацию и отказ поддержки Израиля.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.