Ибрагим Расул. Фото: zonafranca.mx

Дипломатическому представителю Южно-Африканской Республики Ибрагиму Расулу запретили въезд на территорию Америки.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в соцсети Х.

"Послу Южной Африки больше не рады в нашей великой стране. Ибрагим Расул – одержимый расовыми вопросами политик, который ненавидит Америку и её президента. Нам не о чём с ним говорить, поэтому он объявлен персоной нон грата", – сообщает Рубио.

В своей публикации госсекретарь сослался на статью издания Breibart, где упоминалось, что Расул, выступая в африканском Йоханнесбурге, назвал американского лидера Дональда Трампа лидером "глобального движения за белое превосходство".

Снимок сообщения в Х

Напомним, ближайший соратник Трампа глава DOGE Илон Маск заявил, что Starlink не доступен на территории ЮАР, потому он "не чёрный".

Ранее Дональд Трамп ввёл санкции против ЮАР за расовую дискриминацию и отказ поддержки Израиля.

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