Бывший спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Наш" подтвердил информацию "Страны", что создает в Верховной Раде свою депутатскую группу.

Соответствующий ролик с отрывком из эфира опубликовал в своем Телеграм-канале ведущий канала Макс Назаров.

В студии Разумкова попросили назвать фамилии будущих соратников.

"Какие-то фамилии уже появлялись в Телеграм-каналах. Это не вранье, это правда. Есть коллеги из "Батькивщины", есть внефракционные и есть "слуги народа", - сказал Разумков.

И добавил, что собрал лучших. А затем назвал несколько фамилий из будущей группы "двадцати пяти": Василий Мокан, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Михаил Крячко и Роман Соха. Разумков пообещал, что совсем скоро обнародует весь список.

Ранее "Страна" писала о намерении Разумкова создать новое межфракционное объединение и приводила фамилии нескольких его участников со ссылкой на свои источники.

Также мы приводили слова Андрея Мотовиловца, недавно ставшего первым заместителем председателя фракции "Слуги народа", о том, что перешедшие к экс-спикеру нардепы должны сдать мандат.