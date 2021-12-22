Сегодня экс-президент Украины и лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко встретился с бывшим президентом Польши Брониславом Коморовским. На фотографии со встречи двух политиков пользователи сети заметили необычный белый свет над головой Порошенко, которую взял за затылок Коморовский.

Об этом свидетельствует публикация в Telegram-канале Петра Порошенко.

Если присмотреться, то можно заметить, что над головой бывшего украинского президента прорисовывается явный белый контур. При этом у других участников совместного снимка такого явления не наблюдается.

Как правило, подобный эффект может возникнуть в том случае, если на какой-либо части снимка "перемудрят с фотошопом". В частности, видно, что Порошенко за затылок берет Коморовский.

Сам Порошенко на данный момент никак не прокомментировал странное свечение на фотографии, а также что означает жест, когда иностранный политик плотно обхватывает своей ладонью затылок.

Напомним, 20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Таким образом, он стал четвертым подозреваемым по "угольному делу".

"Страна" сообщала, что Петр Порошенко после объявления подозрения заявил, что до нового года в Украину не вернется.

В заявлении партии "Европейская солидарность" говорится, что Петр Порошенко вернется в Украину после: визита на Фанар к Вселенскому Патриарху, поездки в Польшу со встречами высокого уровня, после новогодне-рождественских каникул и планируемой после них еще одной заграничной командировки.