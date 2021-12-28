Мэру Киева Виталию Кличко подарили шуточный календарь на 2222 год.

Снимки календаря и момента его вручения градоначальник опубликовал в разделе "Сториз" своего Инстаграма вечером 28 декабря.

На первом фото Кличко запечатлен с солистом киевской группы "Karta Svitu" Иваном Маруничем - дарителем календаря.

Фото с юмором подписано: "Всегда смотрите в завтрашний день. И год тоже!" Это отсылка к ставшей крылатой давней фразе Кличко: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".

Что касается календаря, то в нем нашли отражение два новых перла мэра. Сверху напечатаны цифры обратного отсчета до Нового года - намек на то, что Кличко во время официального зажжения елки на Софийской площади 18 декабря при отсчете пропустил цифру два. На календаре она тоже пропущена.

Ну а цифра 2222 - указание на то, что мэр на одно из мероприятий ошибочно назвал наступающий год сначала 2220, а затем 2222-м.

Ранее "Страна" рассказывала о конфузе Кличко во время открытия новогодних локаций на Софийской площади столицы.

Мы также публиковали видео с новой оговоркой мэра по поводу наступающего года.