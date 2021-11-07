Президент Беларуси в "красной зоне" посетил больницы города Орша, где лечат больных коронавирусом. В ходе общения с ними глава государства приспустил респиратор и пожал некоторым из них руки. Кадры опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

"Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит", - сказал он.

Лукашенко также поинтересовался самочувствием одной из пациенток и порекомендовал ей "больше приседать и ходить, хотя бы по палате".

Женщина уточнила, что она - старшая акушерка горбольницы и тяжело перенесла заболевание, а врачи буквально "вытащили ее с того света". Также она рассказала, что поддерживает Лукашенко и просит его "сохранить Беларусь".

Кроме того, Лукашенко также побывал в палате выздоравливающих пациентов, с ними он общался со спущенной на подбородок маской.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил жителей аннексированного Крыма с Днем народного единства, который сегодня отмечают в России. Также он заявил о готовности посетить аннексированный полуостров. Свои поздравления он высказал по видеосвязи, участвуя в заседании Высшего государственного совета России и Беларуси.