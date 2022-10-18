Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин, который после 24 февраля стал одним из главных критиков командования российской армии, подтвердил, что находится в зоне боевых действий.

"С 14.10.2022 г. в действующей армии", - сообщил Гиркин в Telegram.

С понедельника Гиркин не был активен в соцсетях. Российские военкоры писали, что он отправился на фронт в "добровольческий батальон" - по одной версии, начальником штаба, по другой, замкомандира батальона.

Позже жена Гиркина Мирослава опубликовала совместное фото с ним. На снимке Гиркин в военной форме, что может указывать на то, что он ушел воевать.

В связи с этим Главное управление разведки Минобороны Украины объявило награду в $100 000 за пленение бывшего "министра обороны ДНР".

Между тем война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.